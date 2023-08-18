«أتوبيس السعادة» في منطقة الأبراج أضخم مشروع بالعلمين الجديدة

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم من البرنامج، بجولة في موقع بناء منطقة الأبراج أضخم مشروع في العلمين الجديدة.

سعيد بوجود «أتوبيس السعادة» في المشروع

قال أحد العمال الصينيين العاملين في العلمين الجديدة ويدعى «إيريك»، «أخبرني أحد أصدقائي من قبل على برنامج أتوبيس السعادة، ومتابعته له ونصحني بمشاهدته، وأنا سعيد جدا لوجودكم واهتمامكم بالمشروع».

وتابع: «هذا المشروع يدعى العلمين داون تاون، يتضمن 5 أبراج، البرج الأيقوني 300 متر، وباقي الأبراج 200 متر، والبرج الأيقوني برج تجاري وفندقي متنوع، أما الأربعة أبراج الأخرى هي أبراج سكنية».

الاحتفال بالأعياد المصرية والصينية

وواصل: «هناك نوعان من الأعياد، الأعياد المصرية والصينية، ففي الأعياد الصينية هناك عيد للفوانيس وعيد للحب، ولا يقتصر الاحتفال على الصينيين فقط بل يمكن للمصريين وأهلهم الاحتفال معنا».

واستكمل: «في عيد المصريين مثل عيد الأضحى والفطر يشارك الجميع الإفطار مع الصينيين، وكذلك الحال في عيد الأضحى يمكن أن نتشارك في الأضحية والذبح».