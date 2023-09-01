9 معلومات عن «بنك بريكس» بعد دعوة مصر للانضمام رسميا للتجمع

يقدم بنك التنمية الجديد «بريكس» خدماته للدول الأعضاء، التي تشمل الإقراض، وغيرها من الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء في تجمع بريكس، حيث يهدف لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في «مجموعة بريكس».

أبرز المعلومات عن بنك بريكس نرصدها لكم كما يلي:

وبمناسبة دعوة «تجمع بريكس»، لمصر للانضمام رسميا في يناير 2024، نرصد المعلومات التالية عن البنك:

1- تقرر تأسيس البنك خلال قمة بريكس في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2013، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

2- تم توقيع اتفاقية تأسيس البنك، خلال قمة المجموعة بمدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014.

3- يقع المقر الرئيسي للبنك في شانجهاي، وافتتح مقر للبنك في موسكو بتاريخ 7 يوليو 2015، حسبما ذكرت صحيفة «اندبندنت البريطانية».

4- في البداية كانت عضوية البنك مقتصرة على دول بريكس «روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا» قبل أن تقبل عضوية دول أخرى، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر عضوا جديدا في التكتل الاقتصادي، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات «قمة بريكس» في ديسمبر 2021، وشاركت مصر في رأس مال البنك بنسبة 2.27% برأس مال يساوي 1.196 مليون دولار.

5- الهدف من تأسيس مجموعة بريكس للبنك هو توفير بديل مختلف عن المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

6- قدم البنك حتى الآن قروضا لمشاريع البنية الأساسية وغيرها في الدول الأعضاء بنحو 33 مليار دولار.

7- رئيسة البنك حاليًا هي ديلما روسيف رئيسة البرازيل السابقة.

8- ذكرت رئيسة البنك في تصريحات لصحيفة الفاينانشيال تايمز، أن البنك يتوقع إقراض من 8 إلى 10 مليار دولار هذا العام، مع الوصول إلى نسبة 30% من إجمالي القروض بالعملات المحلية، ويميز بنك بريكس نفسه عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنه لا يربط قروضه للدول الأعضاء بأي شروط سياسية أو غيرها.

9- بلغت أصول البنك العام الماضي 2022، نحو 25 مليار دولار، أي أقل من عشر الأصول المصرفية العالمية.