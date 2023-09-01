رئيس حزب الغد يقرر تشكيل حملة مركزية لتأييد السيسي في الانتخابات المقبلة

قرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، تشكيل إدارة مركزية بالحزب، تكون مهمتها إعداد وإدارة حملة الحزب المؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد «موسى» في بيان صادر عن الحزب منذ قليل، أن الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب، سيكون لها متحدث رسمي و7 لجان مركزية، بالإضافة إلى مسؤولين في المحافظات، وتصميم بنرات ومطبوعات ومطويات تعريفية ترويجية، لأهم إنجازات الرئيس خلال الفترة السابقة، ومنذ توليه المسؤولية الوطنية، وخطة للمؤتمرات الشعبية في بعض عواصم ومراكز المحافظات.

تأييد حزب الغد للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

وأضاف أن حملة حزب الغد لتأييد الرئيس السيسي وإعادة انتخابه، ترحب بكل قيادات وأعضاء الأحزاب الأخرى التي تعتبر مرشحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ترحب إدارة حملة حزب الغد، بالتنسيق الكامل معهم، فمرشحنا واحد وهدفنا مشترك ومصلحتنا الوطنية واحدة.

وكان حزب الغد، قرر في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للانتخابات الرئاسة المقبلة.