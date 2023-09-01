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كليات لطلاب الدبلومات الفنية تشترط اجتياز اختبار القدرات.. اعرفها

كتب:

محمد سامي الكميلي
07:19 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات- صورة أرشيفية

تنسيق الجامعات- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، عن موعد بدء أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023، مقررة لها غدا السبت، 2 سبتمبر 2023، حتى الاثنين، 4 سبتمبر 2023، لافتة إلى أنه تم فتح  موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، منذ يوم الخميس، 31 أغسطس، ويستمر الأحد المقبل، 3 سبتمبر 2023.

كليات تشترط أداء اختبار القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:

- كليات الفنون الجميلة «عمارة- فنون» بجامعات «حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي بالأقصر شعبة فنون فقط».

- كليات الفنون التطبيقية  بجامعات «حلوان- بنها- بني سويف- دمياط- طنطا».

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني

- الدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg          

- الدخول على صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري وكود التنسيق.

- التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- اختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

- طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- أداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة

     

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بقلم محمد سامي الكميلي