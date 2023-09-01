كليات لطلاب الدبلومات الفنية تشترط اجتياز اختبار القدرات.. اعرفها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، عن موعد بدء أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023، مقررة لها غدا السبت، 2 سبتمبر 2023، حتى الاثنين، 4 سبتمبر 2023، لافتة إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، منذ يوم الخميس، 31 أغسطس، ويستمر الأحد المقبل، 3 سبتمبر 2023.

كليات تشترط أداء اختبار القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:

- كليات الفنون الجميلة «عمارة- فنون» بجامعات «حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي بالأقصر شعبة فنون فقط».

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان- بنها- بني سويف- دمياط- طنطا».

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني

- الدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

- الدخول على صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري وكود التنسيق.

- التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- اختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

- طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- أداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة