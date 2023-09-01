باريس تكافح «بعوضة النمر» لأول مرة.. منتشرة في 71 مقاطعة فرنسية

شنت السلطات الصحية في باريس، حملة، لأول مرة، لتطهير مناطق في العاصمة الفرنسية، للتخلص من بعوض النمر، الذي حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشاره وتقدمه عبر شمال أوروبا، نتيجة تغير المناخ.

موجودة في 71 مقاطعة فرنسية من أصل 96

واكتُشفت بعوضة النمر لأول مرة في فرنسا عام 2004، وأصبحت الآن موجودة في 71 مقاطعة من أصل 96، حسبما ذكرت «فرانس 24».

وليست فرنسا هي الدولة الأولى التي تبدي خوفها من بعوضة النمر، وتلجأ لمحاربتها لوقف انتشارها، إذ سبقتها عدة دول منها الجزائر، التي ظهرت بشكل كثيف في المناطق الشمالية الغربية للبلد الأفريقي، وذلك خلال عامي 2020 و2022، مسجلة أعلى نسبة انتشار منذ أول ظهور لها عام 2010، وهي قادمة من الغابات الاستوائية جنوب شرقي آسيا وأوروبا.

البعوضة جاءت من جنوب شرق آسيا

وجاءت بعوضة النمر، في الأصل من جنوب شرق آسيا في عام 1966، وانتشرت في أوروبا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

كما تنتشر في لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا في نيجيريا والكاميرون وغينيا الاستوائية.

ودخلت للولايات المتحدة في منتصف الثمانينات عبر شحنة للإطارات المستعملة من شمال آسيا وانتقلت لأوروبا وتكاثرت مؤخرًا بسبب التغيرات المناخية، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

البعوضة من أخطر الأنواع

وتًُعد بعوضة النمر الآسيوية، تُعد من أخطر أنواع البعوض، نظرًا لأن لديها إمكانية نقل أمراض خطيرة من شخص لآخر، وتنقل أيضا أمراضا من الحيوان إلى الإنسان حسبما ذكر موقع «الحرة».

وتكمن خطوروتها في أنها تحمل وتنقل عدة أمراض وفيروسات، منها التهاب الدماغ وفيروس غرب النيل، وفيروس زيكا، والشيكونغونيا وحمى الضنك.