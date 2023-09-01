بدء عزاء شقيق عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم

بدأ عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل منذ قليل، بمسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، من بينهم الفنان محمد عبدالحافظ، ونجل الفنان الراحل توفيق الدقن.

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

ورحل عن عالمنا شقيق عمرو عبد الجليل، ليلة أمس، حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

وأقيمت صلاة الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، بعد صلاة الجمعة اليوم، وحرص عدد من الفنانين بالحضور أبرزهم محمد لطفي، حيث بدى الحزن على وجه عمرو عبد الجليل.