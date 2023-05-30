هل يصبح عمرو عبدالجليل بديلا لـ طلعت زكريا في فيلم أولاد حريم كريم؟.. المخرج يجيب

أثارت إيمي طلعت زكريا، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، لاعتقادها بأنّ الفنان عمرو عبدالجليل، جاء بديلًا لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، في فيلم أولاد حريم كريم، الذي يُعد جزءًا ثانيًا لـ«حريم كريم» الذي عُرض عام 2005 تقريبًا.

ومن جهته، نفى المخرج علي إدريس، لـ«الوطن»، ما يُثار بأن عمرو عبدالجليل بديلًا لـ طلعت زكريا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنّ فيلم أولاد حريم كريم، سيشهد ظهور شخصيات جديدة مع تطور الأحداث، فيما انتهت شخصيات بالتزامن مع نهاية الجزء الأول، مثل شخصية ياسمين عبدالعزيز أيضًا.

وأوضح أنَّ الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم، سيشهد العديد من المفاجآت، لافتًا إلى ما أثير حول استبعاد مايان السيد من الجزء الثاني، والاستعانة برنا رئيس، موضحًا أنَّه لم يتمّ استبعادها بينما كانت ضمن المُرشحين فقط، إذ لم يُجر التعاقد معها من الأساس.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يُذكر أنّ فيلم حريم كريم، تدور أحداثه حول زوجين يتمّ الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.