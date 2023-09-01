د. منجى على بدر يكتب.. العائد الاقتصادي لمهرجان العلمين الجديدة

شكّل مهرجان العلمين الجديدة فرصة مهمة للترويج لمدينة العلمين الجديدة وجذب الزوار والمستثمرين للاستثمار فيها، وتهدف فعاليات المهرجان إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مدينة العلمين وتوفير فرص العمل للمواطنين وتعزيز السياحة فى المنطقة، كما تهدف إلى الترويج للأنشطة الاستثمارية، ويُعد المهرجان فرصة جيدة للمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية فى المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن العلمين الجديدة تُعتبر نتاجاً طبيعياً لسياسة الدولة فى التوسع وتشييد مدن حديثة، ومهرجان العلمين هو وسيلة للترويج للعلمين كعاصمة صيفية للجمهورية الجديدة والاستثمار، وأيضاً نتيجة إيجابية للترويج السياحى داخلياً وخارجياً وبذرة ستنمو فى العام المقبل لتدشين عنقود فعاليات المهرجان بحيث يشمل فعاليات يزيد عددها على الـ100 فعالية، ويتم الإعلان الرسمى عن أن الساحل الشمالى يدخل ضمن مناطق الجذب السياحى، وأن ثمار التنمية تتوازن فى مصر شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، لينتهى عصر أرض مصرية بلا تعمير.

ومدينة العلمين الجديدة من أهم المدن المصرية، وتُعد من طراز الجيل الرابع، ولها امتيازات اقتصادية واجتماعية وتضاهى مثيلاتها فى كبرى العواصم العالمية، وذلك لما تتميز به من إمكانات حديثة متطورة تجعلها ضمن مدن الجيل الرابع، وتأتى ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية فى خلال ٦ سنوات فقط من بدء إنشائها، الأمر الذى يجعلها نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية، وحجم استثمارات مشروعات مدينة العلمين الجديدة يزيد على 185 مليار جنيه وتوفير 40 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية فى المدينة، وتضمّن مهرجان العلمين الجديدة العديد من الأنشطة الترفيهية التى تشمل الرياضات الآتية:

• كرة القدم الشاطئية- لعبة الجودو- بطولة ترياثلون- بطولة بادل العالمية.

• بطولة فى رياضة التجديف- فعالية لعروض سباق السيارات، والطائرات RC.

• موكب الفراعنة للسيارات الذى يضم 100 سيارة سوف تسير من سفاجا إلى العلمين.

ومن ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الحفلات الغنائية وعرض أزياء لأشهر 10 مصممين على مستوى الوطن العربى.وحقق المهرجان عائداً اقتصادياً كبيراً، وأعلنت الشركة المتحدة أن عائدات المهرجان ستوجَّه إلى «حياة كريمة».

هذا، وتستهدف الحكومة أن تستوعب مدينة العلمين، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 3 ملايين نسمة، وتُعتبر الصناعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الموفرة لفرص العمل، لذلك حرصت الحكومة على تدشين منطقة صناعية متكاملة جنوب شرق مدينة العلمين الجديدة بمساحة إجمالية للمنطقة 5512 فدانا.

كما يجرى تدشين المجمّع الصناعى ليُعد أول مجمع صناعى من نوعه يعتمد على منهج الاستدامة الشاملة وفقاً للمعايير الإطارية الدولية للمناطق الصناعية المستدامة (SIA)، على مساحة 2.7 كيلومتر مربع، ويشمل جميع الخدمات التكميلية فائقة الجودة لتقديم منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والصناعة والمساهمة الفعالة فى تنمية مشروعاتهم وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، وكذا خدمات نقل الركاب من وإلى المجمع، ودور حضانة للأطفال، وقاعات طعام، ووحدات وفروع بنكية.

وبجانب المشروعات السياحية والصناعية يجرى تدشين عدة مشروعات زراعية ضمن المشروع القومى «المليون ونصف مليون فدان»، حيث يأتى هذا المشروع فى إطار إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة كواجهة للسياحة الريفية محلياً وعالمياً.

وفى إطار توجهات الدولة الهادفة إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر، وتحويل مصر إلى دولة مُنتجة للغذاء، وبمفهوم عصرى يراعى التغيّرات المناخية حول العالم، فقد تمت الاستفادة من فكرة القرى الريفية التسع فى الشمال الإيطالى، التى تُعد من أروع وجهات السياحة فى إيطاليا، والملاذ المناسب للأوروبيين الباحثين عن سحر الطبيعة والأجواء الساحرة التى يسودها الهدوء، بالإضافة للقرب الجغرافى بين ضفتى البحر المتوسط.

وتقدم العلمين الجديدة مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية، تشمل تخفيض الضرائب، وتبسيط إجراءات التأسيس وتسجيل الشركات، وتسهيلات فى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك بتطبيق الرخصة الذهبية، كما طرحت الدولة أراضى للمستثمرين بأسعار مناسبة، وتتوافر العديد من الوحدات السكنية والتجارية، سواء للبيع أو الإيجار لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بمواصفات مطابقة للمعايير العالمية.

إنها النظرة الشاملة لمصر فى التعمير والتوازن بين الاقتصاد الخدمى، وعلى رأسه السياحة والاقتصاد الإنتاجى بذراعى الصناعة والزراعة، كما تطبق مصر مقولة التنمية العالمية التى تقول: «تمهيد الطرق وتطوير البنية التحتية بداية الثراء ولا استقرار بدون الزراعة ولا ثروة بدون الصناعة»، وبالتالى فإن البنية التحتية هى الأساس، ونضيف أن أى مشروع صناعى أو زراعى أو خدمى له ارتباطات أمامية وخلفية، إلا أن البنية التحتية التى شيّدتها مصر لها ارتباطات فى كل الاتجاهات.

الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة