اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مهرجان العلمين» من «رعب الألغام» إلى «سحر الأنغام»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مهرجان العلمين».. من «رعب الألغام» إلى «سحر الأنغام»

- الدولة أزالت 25 مليون لغم وجسم متفجر.. وحوّلت المدينة للعالمية

- جهود الشركة المتحدة تكتب التألق والنجاح والانتشار لـ«العالم علمين».. ليالٍ أسطورية واستثنائية كاملة العدد فى المهرجان

- «أنغام» تتألق.. وديوهات تاريخية بأصوات «منير والشاعرى وصالح».. والموسيقار العالمى عمر خيرت يبهر الجميع

- قنوات «المتحدة» تعيد الروح لسهرات «الويك إند» فى البيوت.. و«الحياة» تتصدر «التريند» طوال أيام عرض الحفلات

- «العلمين» تستضيف منافسات أفريقيا للجودو فى أبريل المقبل.. وشواطئ المدينة «فرس رهان» السياحة خلال الصيف.. ونسب الإشغال الفندقية 95%

- اهتمام عربي وعالمي: الحدث الأكبر في المنطقة.. و«سى إن إن»: المدينة وجهة سياحية تكنولوجية.. و«كونا»: استضافت نجوم العرب

- عروض مجانية وأجواء ساحرة على مسرح الشارع بـ«الكورنيش» وإقبال جماهيرى على عروض عرائس الماريونيت للعندليب وكوكب الشرق

- إشادات بقرار تبرع «المتحدة» بعائدات المهرجان لمبادرة «حياة كريمة»: «قدوة للقطاع الخاص».. و«التحالف الوطنى» يثمِّن قرار الشركة

- انطلاق «النجم الساطع 2023» بمشاركة 34 دولة

- 8 آلاف مقاتل يشاركون فى التدريب بقاعدة محمد نجيب وعدد من القواعد البحرية والجوية

- «الحجار» يُمتع جمهوره فى مهرجان القلعة

- الأمسية تضمنت فقرة غنائية لنجوم الأوبرا.. واستعراضات لفرقة رقص سريلانكية

الصفحة الثانية

- الحكومة: فرص واعدة للتمكين الاقتصادى على أرض سيناء وإتاحة 94 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر للأهالى

- مضاعفة الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية لتصل إلى 36 ألف أسرة بإجمالى 400 مليون جنيه سنوياً.. وأجهزة تعويضية لـ4467 مستفيداً

- «الصحة والهجرة»: وضع آليات لتنفيذ مطالب الأطباء وأساتذة الجامعات المصريين بالخارج

- «عبدالغفار»: الاستعانة بهم فى منظومة التشخيص الطبى عن بُعد.. و«جندى»: مستعدون لإجراء عمليات جراحية فترة زيارتهم لمصر

- «الجزار»: ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى فى تطوير «التجلى الأعظم»

- «البترول»: تذليل العقبات لزيادة إنتاج «ميدور» بنسبة 60%

- «الملا»: تحديث وحدات «أموك» لرفع القيمة التنافسية والاستغلال الأمثل للأصول

- «التعليم العالى»: خطة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية

- «عاشور» يتابع خطوات تصنيع أول سيارة مصرية مع شركة «متجر» والشريك الصينى

الصفحة الثالثة

- «العلمين».. من «رعب الألغام» إلى «سحر الأنغام»

الصفحة الرابعة

- ليالٍ أسطورية واستثنائية كاملة العدد

- «أنغام» تستقطب الجمهور الخليجى فى حفلها الغنائى ديوهات تاريخية تقدم لأول مرة على أرض العلمين بأصوات «منير والشاعرى وصالح» مايكل سينكو يقدم عرض أزياء عالمياً لا ينسى بحضور نجمات الفن تكريم أساطير الفن المصرى فى حفل «القاهرة للدراما»

- حفل موسيقى عالمى لعمر خيرت.. وتامر حسنى وويجز وكايروكى يخطفون الأنظار.. و«صاحبة السعادة ومعكم منى الشاذلى» يظهران فى المدينة الساحلية

- نجوم الحفلات: شاركنا فى مهرجان مشرف وشكراً لـ«المتحدة»

- «حكيم»: أهم الحفلات فى مسيرتى الفنية

- راغب علامة: عشت ليلة في منتهى الجمال

- «إليسا»: لمست تنظيماً ومجهوداً رائعاً

-«منير»: قدمت حفلا من أجمل حفلاتي

الصفحة الخامسة

- صحف العالم: الحدث الفنى الأكبر ترفيهياً على مستوى الشرق الأوسط.. وقدّم تجربة فريدة لأكثر من 50 يوماً

- تغطية متميزة لأخبار المهرجان على مدار شهرين.. وإشادة بالتنظيم والإقبال الجماهيرى الكبير

- «سى إن إن»: المدينة وجهة سياحية تكنولوجية «كونا»: استضافت حفلات لنجوم الوطن العربى «الخليج»: تضمن فعاليات رياضية وترفيهية وفنية جذابة

- العلمين ستكون الوجهة السياحية المستقبلية.. والحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممى الأزياء حول العالم.

- «ET» ينقل تصريحات النجوم المشاركين فى المهرجان

- رامى عياش: وُلد عملاقاً منذ يومه الأول

- وائل الفشنى: «اتسلطنت» أثناء الغناء واكتسبت طاقة إيجابية

- ريهام عبدالحكيم: الغناء على مسرح العلمين حلم لأى فنان

- هانى الدقاق: الجمهور تفاعل معنا وحماسه يدفعنا لتقديم الأفضل

- عمر كمال: تشرفت باختيارى للمشاركة فى المهرجان

الصفحة السادسة

- أجواء ساحرة على مسرح الشارع بـ«الكورنيش»

- عروض مجانية وإقبال على عروض عرائس الماريونيت للعندليب وكوكب الشرق

- البطولات العربية والقارية فى الساحل الشمالى تستحوذ على ثقة الاتحادات الدولية

- محمد فضل: فخور بإنجازات بلدى.. وأحمد حسن: سعيد بالمشاركة

-قنوات «المتحدة» تُعيد الروح لسهرات «الويك إند» بالبيوت.. و«الحياة» تتصدر «التريند»

- إشادات بالتغطية الاحترافية للحفلات.. وتقنيات التصوير وجودة الإخراج

- إشادات بقرار تبرع «المتحدة» بعائدات المهرجان لـ«حياة كريمة»: قدوة للقطاع الخاص

- «التحالف الوطنى» يثمِّن قرار الشركة.. و«ممدوح»: تباشر أهم الأدوار المجتمعية والوطنية.. و«عبدالقوى»: القرار يسهم فى الارتقاء بحياة «الأكثر احتياجاً»

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: « الشركة المتحدة.. تزامُن النجاح فى أهم حدثين فنيين»

- مقال رأي لـ د. منجي علي، بعنوان: «العائد الاقتصادي لمهرجان العلمين الجديدة»

- شواطئ المدينة «فرس رهان» السياحة صيفاً.. ونسب الإشغال الفندقية 95%

- خبراء: مدينة واعدة للمستثمرين وعنصر جذب لرجال الأعمال لاستثمار أموالهم

- «خليل»: تجذب رؤس الأموال فى العقارات.. و«تامر»: المهرجان حقق مكاسب كبيرة للمعارض العقارية ومزيداً من المبيعات داخل السوق

الصفحة الثامنة

- الأولمبياد يا أبطال.. «السلة» في مهمة أمام نيوزيلندا لخطف تذكرة «باريس»

- ورطة الأهلي.. 4 منتخبات قارية تستدعي 10 من لاعبي «الأحمر» ومفاوضات مع اتحاد الكرة لوضع حلول

- طريق العودة.. الزمالك يستعيد الحرس القديم وقياسات خاصة للاعبين

- ندية وإثارة.. «السيتي» يستقبل فولهام.. مهام سهلة لتشيلسي وتوتنهام.. وصدام بين برايتون ونيوكاسل