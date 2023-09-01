وائل الفشني: مبسوط بالمشاركة في مهرجان العلمين.. وكنت خايف والجمهور طمني

أوضح المطرب وائل الفشني، أنه في يوم حفل العلمين لم تكن فرقته قد أخذت قسطًا من الراحة خاصة أنهم كانوا عائدين من يومين عمل، ولكن بمجرد وصولهم العلمين وصعود مسرح الحفل تغيرت الأمور كثيرًا قائلًَا: «مع الجو العام اللي حاصل في المهرجان والجمهور المتفاعل، اتسلطنا سلطنة غير عادية وكنا مبسوطين وعايزين نعمل كل اللي عندنا ودي حالة إيجابية من الجمهور».

«الفشني»: كنت خايف والجمهور طمني

وأضاف «الفشني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، قائلًا: «أول ما طلعت المسرح في مهرجان العلمين كنت خايف ولكن الجمهور طمني وأداني طاقة غير عادية، وكمان كنت مبسوط قوي بالمشاركة في مهرجان كبير زي مهرجان العلمين».

وتابع: «من شدة فرحتي بمهرجان العلمين بقيت أروح أتفرج على حفلات لناس بعد حفلتي وأرجع، وبإذن الله مهرجان العلمين يبقى أفضل مهرجان في المنطقة كلها، كمان بعد الحفلة الناس كلمتني وأشادوا بجودة الصوت والصورة».

أما عن أكثر الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور في حفله بالعلمين، أوضح أن أغنيات «سافر حبيبي وسكة العويل، كنت فين يا وعد»، وقد تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.