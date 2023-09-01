موعد الكشف الطبي في جامعة سوهاج للطلاب الجدد.. يبدأ 11 سبتمبر

أعلنت الإدارة الطبية موعد الكشف الطبي في جامعة سوهاج للطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل، وكذلك الجدول الزمني لكل كلية، يبدأ التقديم 11 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

موعد الكشف الطبي جامعة سوهاج

وجاء موعد الكشف الطبي في جامعة سوهاج وفقا لخريطة الإدارات الطبية كالتالي:

- 11 سبتمبر: الكشف الطبي لكليات هندسة بيطري وحاسبات ومعلومات وطب بشري طالبات.

- 12 سبتمبر: الكشف الطبي لكليات هندسة بيطري وحاسبات ومعلومات وطب بشري طلاب.

- 13سبتمبر: الكشف الطبي بكليات تربية وألسن وصيدلة طالبات.

- 14 سبتمبر: الكشف الطبي بكليات تربية وألسن وصيدلة طلاب.

- 17 سبتمبر: الكشف الطبي بكليات تربية وآثار وعلوم طالبات.

- 18 سبتمبر: الكشف الطبي بكليات تجارة وآثار وعلوم طلاب.

- 19 سبتمبر: الكشف الطبي لكليات تجارة وحقوق وتمريض والمعهد الفني للتمريض طالبات.

- 20 سبتمبر: الكشف الطبي لكليات تجارة وحقوق وتمريض والمعهد الفني للتمريض طلاب.

- 21 سبتمبر: الكشف الطبي لكليات آداب وتربية نوعية وتعليم صناعي وحقوق طالبات.

- 24 سبتمبر: الكشف الطبي لكليات آداب وتربية نوعية وزراعة وتعليم صناعي طلاب.

- 25 سبتمبر الكشف الطبي لكليات آداب وزراعة وتربية نوعية وتعليم صناعي طالبات.

- 26 و27 سبتمبر للطلاب المتخلفين بكل الكليات.

خريطة الكشف الطبي بكليات جامعة سوهاج

ويبدأ موعد الكشف الطبي جامعة سوهاج بالإدارة الطبية بالمقر الجامعي القديم بمدينة ناصر في مبنى ج بالمدينة الجامعية للطلاب، من الساعة 9 صباحا لكليات الحرم الجامعي القديم، وهي طب بشري وصيدلية وعلوم تمريض والمعهد الفني للتمريض وتعليم صناعي والتربية النوعية، وكذلك بالإدارة الطبية بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل لكليات الحرم الجامعي الجديد، وهي حقوق وزراعة وتجارة وآداب وتربية وهندسة وحاسبات ومعلومات وطب بيطري وتربية رياضية.