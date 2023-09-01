توافد جماهيري كبير على حفل الفنان الأردني عزيز مرقة بمهرجان القلعة

بدأ توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين، لحضور حفل الفنان الأردني، عزيز مرقة، والفنانة نسمة عبدالعزيز، ضمن فعاليات الليلة السابعة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

حضور جماهيري كبير في حفل أمس بمهرجان القلعة

كان الحضور الجماهيري طغى أمس على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان، التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

ومن المقرر أن يشدو عزيز مرقة، بباقة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد، منها «ما في منك، مجنناني، مين قلك، بنت الناس، بحبك للسما، بنت قوية، ضلك أبكي، يا باي» وغيرها.