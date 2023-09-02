«رياضة» الإسكندرية تنظم معارضا لمنتجات نادي «الفتاة والمرأة» لتمكين السيدات

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عددا من المعارض بمختلف مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، لعرض منتجات نادي الفتاة والمرأة، بهدف تشجيع عمل المرأة والفتاة، وإدخالها سوق العمل، مما يساهم في دعم الأسرة اقتصاديا، لرفع مستوى المعيشة والاعتماد على النفس والوقوف جنبا إلى جنب مع أزواجهن، وكذلك دعم المطلقات والأرامل لإيجاد مصدر دخل يكفي متطلبات الحياة.

عرض المنتجات

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن المديرية تقدم الدعم الكامل للمرأة بالإسكندرية، لذلك تقيم معارض بشكل دوري بمراكز الشباب، لعرض منتجاتها وتمكينها من بيعها، وقد أقيم ‏بمركز شباب الحرمين والعمراوي وبرج العرب الجديد وبهيج والناصرية معارض نفذتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال «الإدارة العامة للشباب» وأندية الفتاة والمرأة، ويتم فيها عرض وبيع منتجات الهاند ميد والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات.

تمكين المرأة

وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، قامت بفتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب والأندية الشعبية، للعمل علي دعم المرأة السكندرية، وتمكينها اقتصاديا، لإنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمر مهم، لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة اقتصاديا.