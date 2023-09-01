«متحدث الصحة»: الانتهاء من تطوير 251 وحدة صحية بنهاية العام

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ تطوير وحدات الرعاية الأساسية، واحدة من أهم المبادرات الرئاسية، مشيرًا الى أنه سيجري هذا العام، الانتهاء من 251 وحدة بعد تطويرها، كما أن التطوير يشمل زمن العمل والعيادات الموجودة والربط الإلكتروني بمستشفيات الإحالة، وتحسين دخل العاملين فيها.

70% من المرضى يمكنهم تلقي الخدمة فى وحدات الرعاية

وأضاف عبدالغفار، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»، أن 70% من المرضى، يمكنهم أن يتلقوا الخدمة في وحدات الرعاية الأساسية، والنسبة المتبقية تتلقى الرعاية في المستشفيات.

وتابع: «نعمل أن يكون هناك كشف مناسب في وحدات الرعاية الأساسية، وفي الماضي كانت هناك حالة من عدم الاهتمام بالوحدات الصحية، جعلت الناس تتخلى عنها، لكن ما يحدث الآن من خلال المبادرات الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية، وإعادتها للقيام بدروها، وهو تقديم الخدمة الأولية والربط بمستشفيات الإحالة، أحدث فرقًا واضحًا، وجرى تطبيقها فى بورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية».