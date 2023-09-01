متحدث «الصحة»: كورونا أثبت عدم ارتباطه بفصل الشتاء.. قد ينتشر صيفا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن سنوات انتشار فيروس كورونا، الثلاث الماضية، أثبتت أن الفيروس ليس مرتبطا بدرجات الحرارة، لكنه مرتبط بسوء التهوية وسوء التغذية والازدحام ونقص المناعة المجتمعية بسبب قلة اللقاحات.

كورونا انتشر في بعض الفترات الحارّة

وأضاف عبدالغفار، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»: «لو لاحظنا فترات انتشار كورونا، فإننا سنجد بعضها كان في مارس وأكتوبر ونوفمبر، وبالتالي فإن الارتباط بين كورونا والحرارة لم يثبت، ووارد أن ينتشر في الصيف أو الشتاء».

كورونا بدأ مجهولا

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأن كورونا بدأ مجهولا ولم نكن نعلم عنه شيء، ولازالت الدراسة مستمرة حول التأثير طويل المدى لفيروس كورونا، موضحًا أن الأعراض المُبلغ عنها لم تشهد أي تغيرات في متحور إيريس، مثل الرشح وانسداد الأنف وارتفاع درجات الحرارة والإعياء والإسهال وبعض الاضطراب في الجهاز الهضمي، وقليل ما يحدث تغير في حاستي الشم والتذوق، وتستمر الإصابة من 5 لـ7 أيام و80% من المصابين به يشفون دون أي تدخلات علاجية.