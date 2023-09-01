متحدث الصحة: هناك آلاف المتحورات عن كورونا وبعضها يخدع الجهاز المناعي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور «إيريس» أحد متحورات «أوميكرون»، إذ إن الفيروسات كائنات حية تسعى إلى الاستمرار، وكلما ارتفعت المناعة، فإن الفيروسات تحاول تغيير شكلها الجيني حتى تستطيع أن تحتل خلايا العائل.

سر تغير الفيروسات

وأضاف عبدالغفار، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»، «من المنطقي جدا أن تتحور الفيروسات ويدور صراع بين جسم الإنسان والفيروسات ومتحوراتها، حيث تتغير الفيروسات في التركيب الجيني حتى تغزو جسم الإنسان».

متحورات كثيرة لا تخدع الجهاز المناعي

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «هناك آلاف المتحورات تحدث كل يوم، ولكن، ليس كلها ينجح في خداع الجهاز المناعي، والذي ينجح في ذلك تضعه المنظمات الصحية والباحثين تحت الملاحظة، وفي شهر فبراير نجح أحد المتحورات الفرعية لأوميكرون أن يكون أكثر انتشارا ويخدع الجهاز المناعي».