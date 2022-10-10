محمود حميدة: أتمنى استمرار مهرجان الإسكندرية وخروجه دائما بشكل مشرف

توافد عدد من النجوم إلى مكتبة الإسكندرية، منذ قليل، لحضور حفل ختام الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي وكان في مقدمة الحضور الفنان محمود حميدة التي تحمل الدورة اسمه، والناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، وشيرين، وهبة عبد الغني، والمخرجان خيري بشارة وعمر عبدالعزيز.

محمود حميدة يوجه التحية لأهل الإسكندرية

ووجّه الفنان محمود حميدة، التحية لأهل محافظة الإسكندرية في كلمته بحفل ختام الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط المقام حاليا داخل مكتبة الإسكندرية.

محمود حميدة يوجه التحية لأهل الإسكندرية

وأعرب حميدة عن سعادته بخروج هذه الدورة بشكل مشرف، متمنيا الاستمرارية لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي رسام الكاريكاتير عمرو فهمي تقديرا لدوره في تصميم الملصق الدعائي للدورة 38 للمهرجان.

وأعرب عمرو فهمي عن سعادته إزاء تكريمه في دورة تحمل شعار «اضحك للسينما»، مضيفا أن الكاريكاتير فن ساخر يتعرض للعديد من القضايا كحال السينما بالضبط ولكن بأدوات مختلفة.