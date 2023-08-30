رفض طعن 4 موظفين بـ«زراعة كفر الشيخ» وتأييد مجازاتهم بالوقف عن العمل

قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، رفض الطعن مفتش زراعة «أطيان، أملاك» بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، مشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، محصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، ومشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لمخالفتهم قواعد العمل.

الوقف عن العمل

وكانت المحكمة قد قضت بمجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ومجازاة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

مخالفة قواعد العمل والأحكام

وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها رقم 68 لسنة 45 ق، أنهم في غضون الفترة من 2009 حتى 2015 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ 65633.60 جنيه جملة المبالغ المتراكمة على أحد المواطنين نظير استئجاره أرض ملك الأوقاف اعتبارا من عام 2009 وحتى 2015.

كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات حيال تعدى المواطن على أملاك الأوقاف اعتبارًا من 12 أكتوبر 1992م وقيامه ببناء فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور على مساحة 1680 مترًا، وأيضًا تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (6893,10 جنيه) من المواطن نظير إيجار أرض فضاء ملك الأوقاف مساحتها 153 متر، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً عما نسب إليهم.