أشرف زكي وإيهاب فهمي يقدمان واجب العزاء في شقيق عمرو عبد الجليل

يُقام مساء اليوم عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والأصدقاء والأقارب.

ووصل منذ قليل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل.

ورحل عن عالمنا شقيق عمرو عبد الجليل، ليلة أمس، حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

وأقيمت صلاة الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، بعد صلاة الجمعة اليوم، وحرص عدد من الفنانين بالحضور أبرزهم محمد لطفي، حيث تبين الحزن على وجه عمرو عبد الجليل.