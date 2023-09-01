أمجد فريد: نشكر مصر على استضافتها 60% من السودانيين

قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ«فكرة الدراسات» بالسودان، إن ما يحدث في بلاده منذ اندلاع الحرب بين الجيش الوطني والدعم السريع أمر صعب للغاية، إذ يحتاج نحو 6 ملايين مواطن سوداني للتدخل السريع وحمايتهم بعد انهيار الخدمات المجتمعية.

حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية

وأكد «فريد»، خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي جمال عنايت، أن البلاد تعاني الآن من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لذا الوضع الإنساني في السودان يحتاج إلى المساعدة الدولية السريعة حفاظاً على أرواح هذا الشعب، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 5 ملايين مواطن تشردوا من منازلهم.

نزوح مليون مواطن خارج السودان

وأوضح، المدير التنفيذي لـ«فكرة الدراسات» بالسودان أن 4 ملايين مواطن فروا إلى الولايات المختلفة غير الخرطوم في السودان، ومليونا مواطن نزحوا خارج البلاد، علاوة على ذلك، فإن 60% من هذا العدد تم استضافتهم في مصر، وباقي العدد في تشاد وجنوب إفريقيا.

وتابع: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصر، وتشاد، وجنوب السودان على استضافتهم للمواطنين السودانيين في ظل هذه الظروف.