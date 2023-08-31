كلية التربية بجامعة سوهاج تشارك في مبادرة «تميز المعلم»

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه جرى اختيار كلية التربية بالجامعة للمشاركة في تنفيذ أنشطة مبادرة «تميز المعلم»، والتي تستهدف إطلاق برامج أكاديمية جديدة لطلبة البكالوريس والليسانس، بالتعاون مع عدد من الجامعات الامريكية الرائدة لثقل مهارات الطلاب الدارسين بكلية التربية بجامعة سوهاج.

مبادرة تميز معلم بجامعة سوهاج

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 وممولة مع الوكالة الدولية للتنمية الدولية، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلم وتعزيز مهاراته، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وجرى اختيار الجامعة للمشاركة في برنامجي البكالوريوس- الليسانس ودبلوم دراسات عليا.

15 كلية تربية تشارك بالمبادرة

وأضاف الدكتور عماد صموئيل عميد الكلية، أنه سيشارك بالمبادرة 15 كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه من خلال المبادرة يجرى دعم تعلم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمصر، من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، لتحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية.