نسمة عبدالعزيز تشعل أجواء مهرجان القلعة للموسيقى

أشعلت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الليلة الثامنة ضمن ليالي وحفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

عزيز مرقة يختتم الليلة الثامنة

قدمت نسمة في الحفل، نغمات أغنيات شط إسكندرية، أكدب عليك، أنت عمري، الدنيا ريشة في هوا، أشكى لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دي، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح و3 دقات والغزالة رايقة.

ومن المقرر أن يصعد الفنان عزيز مرقة ليقدم أغنيات ما في منك، مجننانى، مين قلك، بنت الناس، بحبك للسما، بنت قوية، ضلك ابكى، يا باى وغيرها.