محافظ كفر الشيخ: مشروعات «حياة كريمة» قاربت على الانتهاء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز مطوبس وصلت لـ92%، حيث بلغت مشروعات الصرف الصحي 45 مشروعاً بنسب تنفيذ 75%، و54 مدرسة بنسبة تنفيذ 100%، وتبطين 15 ترعة بنسبة 69%، وإقامة وتأهيل 26 كوبري، بنسبة تنفيذ 95%.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز مطوبس وصلت لـ92%

وأضاف المحافظ، أنّ مشروعات حياة كريمة، عبارة عن 22 مشروع مياه شرب بنسبة تنفيذ 99%، و5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 100%، و5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 100%، و17 مشروعا بالقرى، وإنشاء ملاعب خماسية ومراكز شباب، وتطوير وصيانة عدد آخر، بنسبة تنفيذ 99%، و6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 100%، وصيانة 10 وحدات صحية بنسبة تنفيذ 100%.

تطوير 13 وحدة صحية تطوير شامل بنسبة تنفيذ 79%

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه جرى تطوير 13 وحدة صحية تطوير شاملاً بنسبة تنفيذ 79%، و18 مشروع توصيل غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 70%، و7 وحدات تضامن اجتماعي بنسبة تنفيذ 85%، وإقامة 18 عمارة سكنية، بنسبة تنفيذ 94%، و18 مشروعاً ضمن مشروعات قطاع الاتصالات، بنسبة تنفيذ 55%، و20 مشروعاً ضمن مشروعات الكهرباء بنسبة تنفيذ 75%، و9 مكاتب بريد، بنسبة تنفيذ 96%، و14 مجلساً قروياً ما بين إنشاء جديد وتطوير، بنسبة تنفيذ 62%، و97 مشروعاً خاصة برصف الطرق، بنسبة تنفيذ 25%، لافتاً إلى أنّ إجمالي نسب تنفيذ المشروعات 92%.