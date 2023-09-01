كيفية التبرع لمبادرة حياة كريمة.. 4 طرق للتسهيل على المواطن

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، وتحقيق طفرة تنموية في القرى والمحافظات الفقيرة والحدودية، وتحقق ذلك من خلال عدة أمور، أبرزها إنشاء المشاريع الخدمية المختلفة، التي شملت شتى القطاعات، كالصحة والتعليم والمرافق والإسكان وغيرها.

التبرع لمبادرة حياة كريمة عبر الموقع

ويحرص العديد من المصريين، على التبرع بمبالغ مالية مختلفة لصالح المبادرة الرئاسية، لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ووفرت المبادرة الرئاسية عددا من الطرق المختلفة، التي يمكن للمواطن التبرع من خلالها، يأتي هذا التنوع في وسائل التبرع بهدف التسهيل على المواطنين عملية التبرع.

والطريقة الأولى للتبرع لـ«حياة كريمة» من خلال الموقع الرسمي لمبادرة حياة كريمة، وللدخول على الموقع يمكنك الضغط هنـــــا

وعند الدخول الرابط أعلاه، سوف تظهر للمواطن شاشة تطلب منه كتابة بعض البيانات الشخصية، وعيله كتابتها بدقة في خانتها الصحيحة، وهي:

- الاسم الأول

- الاسم الأخير

- رقم المحمول

- البريد الإكتروني

بعد ذلك على المواطن اختيار حالة للتبرع وبعدها تحديد المبلغ، والخطوة الأخيرة هي اختيار وسيلة الدفع من الاختيارات المتاحة، ثم الضغط على كلمة تبرع.

طرق أخرى للتبرع لحياة كريمة

كما وفرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طرق أخرى للتبرع، منها رسالة نصية على رقم 9509، أو عن طريق فودافون كاش وكذلك عبر فوري.