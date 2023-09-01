نقيب فلاحي كفر الشيخ تدعو المزارعين لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قالت المهندسة زينب عبد الباري، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، سيدة أعمال، إنه طبقا لتوجيهات حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بضرورة مشاركة الفلاحين في الشأن العام، فإنها تناشد كل فلاحي ومزارعي كفر الشيخ خاصة، وفلاحي مصر بصفة عامة، بضرورة تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال هذه الطفرة المشهودة من الإنجازات والمشروعات القومية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية.

كما طالبت زينب، كل نقباء المراكز في ربوع محافظة كفر الشيخ، بضرورة التواصل المستمر مع الفلاحين والمزارعين بكل قرى المحافظة، وشرح موقف النقابة وتبني رؤيتها بهذا الصدد، من خلال جولاتهم بين عموم الفلاحين، من أجل المصلحة العامة ومصلحة الفلاح بصفة خاصة، نظرا لما شهده عهد الرئيس السيسي من إنجازات غير مسبوقة تصب في صالح الفلاح المصري.

اهتمام الرئيس بالفلاح

وأشادت زينب باهتمام الرئيس السيسي بالظروف المعيشية للفلاحين، وتوجيهاته بضرورة تحسينها والتوجيه الدائم كذلك من فخامته بالعمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه المزارعين من الأسمدة والبذور والقروض الميسرة من البنك الزراعي المصري، حتى يتسنى للفلاح العمل في ظروف إنتاجية مناسبة، خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار المحاصيل خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى زيادة في دخول الفلاحين.

وأشارت نقيب فلاحين كفر الشيخ، إلى هذه الدرجة من الأمن والأمان التي ينعم بها الشعب المصري، والهدوء الذي يسود الشارع المصري في كل مدن مصر وقراها بفضل الجهود، التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة بعد نجاحهم في دحر خطر الإرهاب الذي كان يهدد كل مصر.