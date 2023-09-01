حياة كريمة تنفذ مشروعات بنسبة 100% في الأقصر

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، نسب تنفيذ مشاريعها المختلفة في محافظة الأقصر، بهدف أن يكون المواطن مطلع على الانجازات التي تتم بشكل مستمر في قرى الريف المصري.

حياة كريمة في محافظة الأقصر

نشرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» آخر النسب التي وصلت إليها خلال عملها على تنفيذ المشاريع الخدمية المختلفة في قرى ومراكز محافظة الأقصر، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووفقا لتلك البيانات، فكانت قطاعات نقاط الشرطة، ومياه الشرب، ومحطات المياه، صاحبت نسبة التنفيذ الأكبر على مستوى القطاعات، حيث وصلت إلى 100%، في حين كانت المشاريع في قطاع تنفيذ شبكات الألياف الضوئية هي الأقل، وقد وصلت إلى 38%.

حياة كريمة على مستوى مراكز الأقصر

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نسب تنفيذ مشاريعها في المراكز المختلفة لمحافظة الأقصر، مؤكدة أن مركز إسنا كان صاحب نسبة التنفيذ الأعلى على مستوى مراكز الأقصر، حيث تمكنت «حياة كريمة» من الانتهاء من مشاريعها في المركز بنسبة تنفيذ وصلت إلى 82%، أما عن مركز أرمنت فوصلت نسبة التنفيذ به إلى 79%.

وأوضحت حياة كريمة، أن إجمالي عدد المشاريع التي تعمل عليها في مركزي إسنا وأرمنت وصل إلى 797، وفي أرمنت تمكنت المبادرة الرئاسية من الانتهاء من 128 مشروع من إجمالي 207 مشروع بالمركز، أما في إسنا، تمكنت من الانتهاء من 369 مشروع من إجمالي 539 مشروع على مستوى المركز.