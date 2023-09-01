قنوات «المتحدة» تعيد الروح لسهرات «الويك إند» بالبيوت.. و«الحياة» تتصدر «التريند»

نجحت القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمختلف منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على مدار الشهرين الماضيين، فى رصد واستعراض فعاليات مهرجان العلمين، الذى يُقام تحت شعار «العالم علمين» بمدينة العلمين الجديدة، لتضع المشاهد المصرى والعربى، فى قلب الحدث، وتنقل له الصورة من هناك، وحجم إقبال الجمهور على الحفلات والفعاليات التى تُقام فيها.

وأعادت قنوات «المتحدة»، مُمثلة فى «دى إم سى» و«أون» و«الحياة» و«سى بى سى»، الروح إلى «الويك إند» وجمع أفراد الأسرة حول التليفزيون مع نهاية كل أسبوع، لقضاء سهرات غنائية مميزة، مع باقة من ألمع النجوم ومن مختلف الأجيال، بما يتناسب مع كل الأذواق، سواء مُطرب، أو مُغن شعبى، أو رابر، لتتصدر سريعاً تلك الحفلات محركات البحث ومواقع التواصل كونها تشهد تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، لتتجاوز أصداء هذا المهرجان العالم العربى، باعتباره أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط.

وقدّمت قنوات «المتحدة» عدداً كبيراً من حفلات العلمين، على مدار الأسابيع الماضية، أبرزها تامر حسنى، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وكارول سماحة، وكايروكى، ومحمد محسن، ومحمد عدوية، ومحمود الليثى، ورضا البحراوى، وحكيم، وإليسا وآخرون.

إشادات واسعة حظيت بها قنوات «المتحدة» للمستوى الاحترافى، فى تغطية حفلات العلمين، لا سيما التقنيات المستخدمة فى التصوير، وكذلك جودة الإخراج، فيما استشعر الجمهور حجم الجهود الضخمة فى الديكور وكذلك الصوت، فضلاً عن التنظيم، وما جرى الإشارة له عبر حساباتهم على منصات التواصل. وتصدرت قناة «الحياة» بشكل خاص «تريند» مواقع التواصل طوال أيام عرض الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين الجديدة مثلما حدث بعد إذاعة حفل الموسيقار عمر خيرت.

أما قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، سلط الضوء على الحراك الفنى والرياضى الذى شهدته مدينة العلمين الجديدة، خلال الأسابيع الماضية، وحجم توافد الجماهير من مُختلف البلاد حول العالم، للاطلاع على ما تحقق من إنجاز على أرضٍ مصرية، وتشييد تلك المدينة فى وقتٍ قياسى، فعبر طواقم مختلفة من المذيعين والمراسلين، كانت هناك تغطية على مدار اليوم، منذ أكثر من شهرين، لتتبع الروح التى «دبت» فى «مدينة الأنغام» بعدما كانت «مدينة الألغام».

وقدّمت قناة «القاهرة الإخبارية»، ومن خلال برنامج «هنا العلمين»، تغطية خاصة عبر شاشتها، من داخل مدينة العلمين، لرصد حجم الفعاليات التى تُقام هناك، ضمن فعاليات المهرجان، تحت شعار «العالم علمين»، فيما قدمت قناة «إكسترا نيوز» تغطية يومية أيضاً، من خلال برنامج «العالم علمين»، إذ اطلع مُشاهدو ومتابعو القنوات الإخبارية على ما تشهده تلك المدينة من حالة فنية ورياضية، على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز.