«شباب كفر الشيخ» يكرم 170 طفلا من حفظة القرآن الكريم.. جميعهم من قرية واحدة

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، احتفالية تكريم حفظة القران الكريم، تحت شعار «النجوم المتلألئة»، وشهدت تكريم 170 طفلا، ليتم تقسيمهم على 6 مستويات، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في حفظ وتعلم كتاب الله، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

تكريم 170 طفلا من حفظة كتاب الله

وأكد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، عبر بيان، أن هذا الحفل يعكس رؤية اتحاد شباب كفر الشيخ في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية لديهم، «نسعى لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، والحفظة المتلألئة هم جزء أساسي من هذا الرحلة».

وأشاد المعداوي، بتكريم 170 طفلا من حفظة كتاب الله، بقرية أبو ريا، التابعة لمركز الرياض، في كفر الشيخ.

أهمية حفظ القرآن الكريم

من جانبه، أوضح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، أهمية القرآن في حياة المسلمين، ونشر التسامح وتعاليم الإسلام الحنيف.

وأضاف الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمدرسين بالمحافظة، عن أهمية تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل علي تعاليمه.

كما أعرب النائب اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بالشباب الذين يعملون على تحقيق أهدافهم الدينية للدين الحنيف.

حضر الاحتفالية النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس الهيئة الاستشارية العليا بالاتحاد، والنائب الحاج محمد عبدالحميد هاشم، عضو مجلس النواب، واللواء تأمر عاشور، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام الإسكان بالمحافظة، ويسري أبوشعيشع المشرف العام علي منسقي عموم المراكز والمدن بالاتحاد، و مايسة عبدالجواد، ومحمد خليل ، وسمر سمير، مسئول ملف العلاقات العامة بالاتحاد، ومحسن الخياط المنسق العام لمركز بلطيم، وأيمن السماحي، المنسق العام لمدينة كفر الشيخ، و سلمي محمود، نائب المنسق العام لمدينة كفر الشيخ، وخالد الزهيري، المشرف العام علي أمانة مركز الرياض، والمهندس الشامي فرج الشامي، أمين لجنة العمل الجماهيري، ومحمد السيد، أمين لجنة التضامن الاجتماعي، وحسام حواش، أمين لجنة ذوي الهمم، و تامر حمد، عمدة قرية أبو ريا.