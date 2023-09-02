تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة

سجلت أسعار الذهب، وفق آخر تحديثات وردت صباح اليوم السبت، هبوطا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالساعات الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيها للجرام، مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستوى 1936 دولار.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر والأعيرة المختلفة منه، وفق بيان شعبة الذهب وموقع جولد برايس الخاص بأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 2514 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2200 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1886 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17600 جنيه.

ونصحت شعبة الذهب، في بيان لها، المواطنين الراغبين في الشراء باتخاذ قرار الشراء في الوقت الحالي، حيث يعد وقتا مناسبا نظرا لتراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

سعر الذهب في البورصة العالمية

وعلى المستوى العالمي، سجل الذهب على مدار تداولات شهر أغسطس انخفاض على الرغم من تعافي الأسعار خلال آخر أسبوعين، بينما تستعد الأسواق اليوم لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الخاص بالاقتصاد الأمريكي وتأثيره على سعر المعدن الأصفر.