كم خسر الذهب خلال أسبوع؟.. سعر عيار 21 يتراجع 60 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 1 ـ 8ـ 2023، في مصر خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار نهاية التعاملات الصباحية لليوم، بنحو 5 جنيهات للجرام عيار 21 ليصبح 2215 جنيها، فيما انخفض السعر بنحو 6 جنيهات لعيار 24 ليسجل الآن نحو 2531 جنيها بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

فيما تراجعت أسعار جرامات الذهب لجميع الأعيرة المختلفة منذ يوم السبت الماضي وحتى اليوم، بقيمة 60 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، كما انخفضت بنحو 69 جنيهًا بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، كما انخفضت بنحو 51 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 18، بحسب بيانات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، نحو 2531 جنيها للشراء دون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2320 جنيها للشراء دون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، نحو 2215 جنيها للشراء دون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1899 جنيها للشراء دون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1477جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر

وسجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر، نحو 17720جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم.