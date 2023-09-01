تعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة والأوقية والجنيه

يعد الذهب ملاذا آمنا لاستثمار الأموال وادخارها في الوقت الحالي، إذ يحفظ قيمتها رغم ما يشهده من تذبذب في أسعاره بالزيادة والانخفاض، لذا يهتم كثيرون بمعرفة أسعار الذهب، لتحديد الوقت المناسب للبيع أو الشراء.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، تراجعا طفيفا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار21 اليوم 2215 جنيها بدون مصنعية، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية، وكذلك سعر الجنيه الذهب، الذي يعد أفضل أنواع الذهب من حيث استثمار الأموال فيها، لقلة تكلفة مصنعيتها.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 17760 جنيها للشراء.

سعر الأوقية

- سجلت الأوقية الذهبية 1948.6 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2220 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2537 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1903 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14اليوم نحو 1484 جنيها.