رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وموعد انتهاء اختبارات القدرات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أنّ الوزارة أتاحت اليوم وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من أجل التسجيل لاختبارات القدرات، لافتا إلى أنّ أعمال التسجيل للاختبارات تسير في صورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات منذ فتح باب التسجيل لطلاب الشهادات الفنية المختلفة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق لـ«الوطن»، أنّ عدد الرغبات لطلاب الشهادات الفنية المختلف هي 75 رغبة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لافتا إلى أنّ موعد الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق اختبارات الدبلومات الفنية «المسابقة المركزية» لإجراء المعادلات للالتحاق بكليات الهندسة والتجارة والزراعة والحقوق، وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ غدا الجمعة آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.