وليد توفيق يحيي حفل الليلة بمهرجان القلعة للموسيقى.. اعرف سعر التذكرة

يستمر مهرجان القلعة في فعالياته، ويشهد مساء اليوم حفلا غنائيا جديدا، يحييه الفنان اللبناني وليد توفيق، الذي نشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: «جمهوري الحبيب في مصر الحبيبة، موعدي معكم السبت، الثاني من سبتمبر في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء».

ويحيي الفنان وليد توفيق حفل مهرجان القلعة اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساء».

حفل وليد توفيق في مهرجان القلعة

ويمكن حجز تذاكر مهرجان القلعة من خلال الذهاب إلى شباك التذاكر بالقلعة قبل بدء الحفل، ولا يمكن الحجز «أون لاين».

سعر تذكرة حفل وليد توفيق

وتبلغ قيمة تذكرة حفل وليد توفيق 60 جنيها، وهو سعر موحد لكل الحفلات منذ انطلاق فعاليات المهرجان.

ومن جانبه، قدم وليد توفيق، خلال حديثه لـ«الوطن»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها الكبير في نشر المهرجان عربيا، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يراه مهما في الوطن العربي.

وأحيا العديد من النجوم ليالي مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء، منهم فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، علي الحجار، عزيز مرقة.