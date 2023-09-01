وليد توفيق يروج لحفله بمهرجان القلعة غدا

روج المطرب اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه في مصر، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، غدا السبت.

وليد توفيق: موعدكم في القلعة غدا

نشر وليد توفيق البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: «جمهوري الحبيب في مصر الحبيبة، موعدي معكم السبت الثاني من سبتمبر في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، تمام الساعة العاشرة مساء».

مهرجان القلعة الـ31 للغناء والموسيقى

ويأتي حفل وليد توفيق في مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء، بعد عدد من الحفلات الناجحة التي رفعت شعار كامل العدد، كان أبرزها فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة.