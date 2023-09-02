السكة الحديد: إتاحة حجز التذاكر عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية قريبًا

زفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشرى لركاب الوجهين البحري والقبلي، في إطار حرصها على تطوير جميع الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتسهيل إجراءات حجز تذاكر القطارات بدلًا من الذهاب إلى شبابيك التذاكر في المحطات، بخطوات بسيطة وسهلة.

توفير أكثر من وسيلة لحجز التذاكر

وأكدت الهيئة في تقرير لها، إتاحة حجز تذاكر القطارات عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية قريبًا، موضحة أن ذلك يأتي في إطار توفير أكثر من وسيلة لحجز التذاكر بطرق ميسرة، لافتة إلى استمرار أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية بالكامل على جميع الخطوط للوجهين البحري والقلبي.

باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أن الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء بقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة تتبع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات والقطارات باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية التي تضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أي محطة مميكنة.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه يُجر حاليًا العمل على تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتحقيق أعلى معايير الأمان للركاب، وتقليل أوقات الانتظار، موضحة أن عمليات التطوير تسهم بشكل كبير في زيادة عدد الرحلات على مختلف الخطوط.