إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية في الحامول بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، ومنع حالات التعدي على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي حالات تعدٍ من المهد.

إزالة مبانٍ من على الرقعة الزراعية

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن لجنة الإزالات بالوحدة المحلية بالحامول، برئاسة رضا الشربيني، نائب رئيس مدينة الحامول، قامت بتنفيذ إزالة فورية في المهد لعدد 2 حالة تعدٍ بالبناء على الرقعة الزراعية، عبارة عن «فك»، شدة خشبية لصبة خرسانية بقرية النشاوي، على مساحه 120 مترا، حيث تم تنفيذ الإزالة ورفع الأخشاب، كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية زوبع، على مساحه 100 متر، وتم تنفيذ الإزالة ورفع الأخشاب من الموقع.

إزالة مباني مخالفة وحماية الحقول الخضراء

كما قامت لجنة الازالات بالوحدة المحلية بغرب تيرة، التابعة لذات المركز السابق ذكره، برئاسة تميم أبو زيد، رئيس القرية، بتنفيذ إزالة فورية في المهد لعدد 2 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، الحالة الأولى عبارة عن إزالة حصيرة خرسانية على أرض زراعية على مساحة 120م بناحية كوبري 10، وقد تم تنفيذ الإزالة علي أكمل وجه وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية، والحالة الثانية عبارة عن «فك»، شدة خشبية لصبة سمل خرساني بناحية قرية «تيرة»، على أرض زراعية بمساحة 120 مترا وقد تم تنفيذ الإزالة.

كما قامت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية بالأبعادية، برئاسة حكمت الباز، رئيس القرية، بتنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدٍ على الرقعة الزراعية.