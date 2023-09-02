تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 11 سفينة، وجرى تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 503 شاحنات و855 سيارة، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 265 شاحنة و824 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 238 شاحنة و31 سيارة.

تداول 1300 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس، ثلاث سفن وهي القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و144 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين سينا وايلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 727 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1532 راكبا بموانيها.