لطلاب الثانوية العامة.. آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة لخريجي الثانوية العامة 2023 في الدور الأول، الذي يجري التقديم بها لمدة 3 أيام، بعد أن بدأت الأربعاء 30 أغسطس لمختلف الشعب العلمية والأدبية، وجاء الحد الأدني للتقديم بها للشعبتين 205 درجات.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة

أشارت وزارة التعليم العالي في بيان، إلى أنه يجري التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من الأربعاء 30 أغسطس، على أن يكون آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، عدد الطلاب المتاح لهم التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة، وهم:

الشعب العلمية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863

الشعبة الأدبية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

رابط التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة

وأتاحت الوزارة رابط محدد للتقديم من هنا إلى تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية.

كليات متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

يوجد عدة كليات متاحة للطلاب للتقديم بها لطلاب المرحلة الثالثة، سواء الشعبة العلمية التي منها كليات الحقوق والآداب وتربية رياضية وتربية نوعية وخدمة اجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى عدد كبير من المعاهد، ولطلاب الشعبة الأدبية، يوجد كليات التربية النوعية وتربية رياضية والفني التجاري ومختلف المعاهد.