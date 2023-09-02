رئيس جهاز بدر: التشغيل التجريبي لمحطة «كهرباء 3» خلال أيام

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء 3، وسيتم التشغيل التجريبي لها خلال أيام، استكمالاً لخطة الجهاز لتوفير القدرة الكهربائية، نتيجة التوسع العمراني وزيادة نسبة الإشغال بمدينة بدر.

مكونات محطة كهرباء بدر 3

وتفقد المهندس عمار مندور، مكونات محطة كهرباء بدر 3، يرافقه فريق عمل من شركة نقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء، لإجراء الاختبارات اللازمة لتشغيل المحطة، حيث أفادوا أنه من المتوقع التشغيل وإطلاق الجهد على المحطة قريباً.

جدير بالذكر أن المحطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها تبلغ قدرتها 120 ميجا/فولت/أمبير، وستخدم الحي الثالث وجزءا من الرابع والثاني وأراضى شمال المدينة، مما يؤدى إلى تخفيف الضغوط على محطتي بدر 1، وبدر 2.

اصطفاف معدات لعملية النظافة الخاصة لمنطقة الرواد

وشهد المهندس عمار مندور، اصطفاف معدات لعملية النظافة الخاصة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي لشركة التعمير، بحضور المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات ومديري الشركة، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال النظافة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي ومجاورات «54 – 104 – 155»، عمارة طبقاً لكراسة المواصفات الخاصة بجهاز تنظيم المخلفات البلدية، استمراراً للجهود المبذولة في حركة التنمية بالمدينة.

توزيع صناديق القمامة الجديدة لكل مجاورات الحي

وفحص جهاز مدينة بدر بفحص المعدات والتأكد من مطابقتها لكراسة الشروط، مشددا على ضرورة العمل فوراً على النظافة التامة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي، وتعهدت الشركة بالنظافة المرجوة خلال فترة قصيرة جداً، وسيتم توزيع صناديق القمامة الجديدة لكل مجاورات الحي، وستتم المتابعة اليومية للوصول بنظافة الحي إلى المستوى المأمول، كما تم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشاريع الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.