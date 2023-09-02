مصطفى عمار: «القاهرة» تحتاج لمهرجان فني ضخم يُقام في فصل الشتاء

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ مدينة العلمين كانت قبل 5 سنوات أرضًا محاطة بالمخاطر، وحقل ألغام يرمز للموت، ولكن الدولة المصرية قررت اختراق حقل المخاطر، وبفضل الإرادة القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تمت إزالة ملايين الألغام، وهذا قرار جريء ونشاهد الآن مكاسبه الرائعة.

وأضاف «عمار» في مداخلة هاتفية عبر «الراديو 9090»، مع الإذاعية بسنت بكر أنَّ «الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد عظيم، أزال بإرادة وبقوة 25 ملايين لغم، خاصة أنَّه لم يفكر أحدًا قبله في تطوير هذه المنطقة».

إزالة 25 مليون لغم كان من الممكن أن يستغرق مئات السنوات الضوئية

تابع رئيس تحرير الوطن: «إزالة 25 مليون لغم عملية كانت من الممكن أن تستغرق مئات السنين الضوئية وسط ما مرت به مصر من سنوات مضطربة قبل استقراراها، ولكن جرى إزالتها وأصبحت العلمين مدينة كبيرة، وبسرعة فكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هذه المدينة تستحق مهرجانا فنيًا ثقافيًا توعويًا ينير المنطقة العربية وليس مصرُ فقط».

وشدد «عمار» على أنَّ الشركة المتحدة لا تقف عند النجاح ولا تكتفِ بالوصول إلى القمة، فكل قمة تبلغها تتحول إلى بداية رحلة جديدة حتى تصعد إلى قمة أخرى، مناشدًا الشركة إطلاق مهرجان فني ضخم من القاهرة يُقام في فصل الشتاء.

مصر تستحق أن يكون في عاصمتها مهرجانًا فنيًا كبيرًا

وأكّد رئيس تحرير الوطن أنَّ مصر تستحق أن يكون في عاصمتها -التي تجاوز عمرها 1000 عام- مهرجانًا فنيًا كبيرًا، مواصلًا: «أعتقد أن الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة لن تتأخر عن مثل هذا الاقتراح، فمصر مليئة بكبار الفنانين، وأتمنى أن يتمّ تنظيم مهرجانًا داخل كل محافظة في كل أسبوع أو شهر بتذاكر مجانية، ولا أعتقد أنّ مواطنًا يذهب إلى عرض مسرحي أو يسمع موسيقى في مثل هذه المهرجانات سيحمل سلاحًا ويشهره في وجه دولته».