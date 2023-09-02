عرض قطعة جديدة بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.. الأسعار والمواعيد

أعلن متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية عن عرض دبوس صدر من الذهب من مجموعة مقتنيات الأمير محمد علي توفيق مرصع بفص من الفيروز، مثبتا عليه نجمة من الذهب مرصعة بالماس.

وأوضح متحف المجوهرات الملكية في بيان اليوم، أنه يمكن للزوار رؤية ذلك العرض، بالإضافة إلى باقي الكنوز عند زيارتهم للمتحف.

إتاحة التصوير في متحف المجوهرات الملكية

وأشارت إدارة المتحف أن التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل مجانًا ويسمح فقط بدون فلاش، موضحة أن الأبواب تفتح للزائرين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة وربع عصرًا، بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات.

أسعار تذاكر متحف المجوهرات الملكية

وبلغت أسعار التذاكر للمصريين والعرب تذاكر دخول المتحف الزائر

: 20 جنيها مصريا / الطالب: 5 جنيهات

أسعار التذاكر للأجانب

تذاكر دخول المتحف الزائر: 120 جنيها مصريا.

الطالب: 60 جنيها مصريا.

فيما يكون الدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات، على أن يتم الدفع بالكروت البنكية فقط.