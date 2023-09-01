هل يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر قبل بدء العام الدراسي الجديد؟.. «المالية» تجيب

مع بداية شهر سبتمبر، بدأ الكثير من المواطنين والموظفين العاملين في الدولة يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، وتحديدا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، إذ يستعد أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم خلال تلك الفترة، ما يجعلهم ينتظرون صرف المرتبات لشراء ما يرغبون به.

وأوضحت وزارة المالية في الكتاب الدوري الخاص بها موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، وتجيب «الوطن»، خلال هذا التقرير عن تساؤل هل سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل بدء العام الدراسي الجديد أم لا؟، كالتالي:

هل سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل بدء العام الدراسي الجديد؟

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات سبتمبر الجاري، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، بالإضافة إلى الأيام المحددة لصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين، وجاءت كالتالي:

حددت وزارة المالية الأيام الخاصة بصرف شهر سبتمبر 2023 للموظفين العاملين في الدولة، إذ يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، على أن يستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام، ليتم استكمال الصرف بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية التي تتخلل مدة الصرف يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 24 و 25 و 26 و 27 سبتمبر، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجاري، ما يعني أن صرف مرتبات سبتمبر تأتي قبل بدء العام الدراسي.

كما أوضحت الوزارة الأيام الخاصة بصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة، لتكون يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، والأحد والاثنين الموافقين 10 و 11 سبتمبر الجاري.