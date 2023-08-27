استقرار أسعار الفضة اليوم في مصر.. «اعرف بكام»

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء عن استقرار أسعار الفضة، اليوم الأحد، داخل محلات بيع الفضة، إذ سجلت هدوءا على مدار فترة طويلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفضة اليوم في مصر والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفضة في مصر

- يبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 اليوم الأحد 33.37 جنيه.

- يسجل سعر جرام الفضة عيار 958 في محلات الفضة 32.00 جنيه.

- كما وصل سعر جرام الفضة عيار 925 الأن 30.89 جنيه.

- وعن سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم 30.06 جنيه.

- وبالنسبة لسعر جرام الفضة عيار 800 وصل إلى 29.39 جنيه.

- وعن سعر سبيكة الفضة اليوم الأحد في محلات بيع الفضة تبلغ 1372654 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2255 جنيهًا، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2577 جنيهًا، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1933 جنيهًا.