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استقرار أسعار الفضة اليوم الأربعاء في مصر

كتب:

مريم حنفي
01:23 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
أسعار الفضة اليوم

أسعار الفضة اليوم

استقرت أسعار الفضة اليوم الأربعاء في مصر، حسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ولم تشهد الأسعار أي تغيير داخل محلات بيع الفضة. 

سعر جرام الفضة عيار 958 

ويسجل جرام الفضة عيار 999 اليوم الأربعاء 33.88 جنيه كما يبلغ سعر جرام جرام الفضة عيار 958 في محلات بيع الفضة 32.49 جنيه للشراء، ووصل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم 31.37 جنيه. 

أسعار الفضة اليوم 

كما يبلغ سعر جرام الفضة عيار 900 في تعاملات الظهيرة 30.52 جنيه للشراء، أما سعر جرام الفضة عيار 800، وصل إلى 27.13 جنيه بالنسبة للشراء، بينما يبلغ سعر جرام الفضة عيار 880 داخل محلات الفضة 29.84 جنيه، وعن سعر السبيكة الفضة اليوم الأربعاء تسجل 1,393.809 جنيه. 

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بقلم مريم حنفي