استقرار اسعار الفضة في الأسواق المصرية اليوم.. عيار 900 بكام؟

سجلت أسعار الفضة حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية بمصر، اليوم السبت 5 أغسطس 2023، مدفوعة بموجة الاستقرار على المستوى العالمي، حيث سجلت الأوقية حوالى 23.62 دولار فى تعاملات اليوم، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجس الوزراء.

سعر جرام الفضة في مصر اليوم

وسجل سعر جرام الفضة عيار 900 حوالي 18.40 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 800، في الأسواق اليوم، 16.35 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 18.91 جنيه.

أما جرام الفضة عيار 958 داخل محلات بيع الفضة، فقد بلغ سعره 19.58 جنيه، فيما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 حوالي 20.37 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

في المقابل، سجلت أسعار الذهب في مصر استقراراً داخل محلات الصاغة بدون مصنعية أو ضريبة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2165 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، 2474 جنيهاً.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، فقد بلغ اليوم السبت، داخل محلات الصاغة، 1856 جنيهاً للشراء بدون ضريبة أو مصنعية، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1443 جنيهاً، وسجل عيار 12 حوالي 1237 جنيهاً للشراء.