أسعار الفضة اليوم الثلاثاء.. عيار 999 يسجل 32.23 جنيه

سجلت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في مصر، داخل محلات بيع الفضة هدوءا ملحوظا في الأسواق منذ عدة أيام وذلك تزامنا مع استقرار أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الفضة في مصر

ويبلغ سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم الثلاثاء 30.91 جنيه، فيما يسجل سعر جرام الفضة عيار 925 في محلات بيع الفضة 29.85 جنيها أما سعر جرام الفضة عيار 900 يبلغ 29.04 جنيه.

كما وصل سعر جرام الفضة عيار 800 في تعاملات اليوم الثلاثاء 25.81 جنيه وعن سعر جرام الفضة عيار 999 وصل الآن إلى 32.23 جنيه، وبالنسبة لسعر الأونصة تبلغ في محلات بيع الفضة 1,326.055 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تبلغ 2260 جنيهًا بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، أما سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة يسجل 2583 جنيهًا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1937 جنيهًا.