هل التوكيل العام الشامل يسري بعد الوفاة؟.. خبير قانوني يجيب

هل التوكيل العام الشامل مع بنوك والذي ينص على البيع للنفس وللغير يسري بعد الوفاة ويمكن استخدامه لنقل ملكية عقارات للورثة؟ أسئلة تتوارد على أذهان عدد من المواطنين، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من خلال التواصل مع أحد الخبراء القانونيين إجابة على ذلك السؤال.

التوكيل بالبيع للنفس وللغير

ويجيب محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، بأنه طبقًا لمنشور الشهر العقاري رقم 2 لسنة 2021، يمكن ذلك طالما كان التوكيل بالبيع للنفس وللغير حتى بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل

وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه يفضل أن يرد نص في التوكيل بتلك العبارة «استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل» ولكن إذا لم ينص التوكيل على ذلك وكان التوكيل بالبيع للنفس وللغير، فلا مانع ويسري التوكيل حتي بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنوه عنها، متابعًا أنَّه بالنظر أيضًا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 تعليمات الشهر العقاري فإنه نص على عدم الإلغاء.