فيلم «تاج» لـ تامر حسني يتذيل قائمة الإيرادات اليومية بـ1190 جنيها

يتراجع فيلم «تاج» بشكل كبير في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، خاصة مع طرح عدد آخر من الأفلام خلال الأيام الماضية، ضمن موسم الصيف، وذلك بحسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تراجع إيرادات فيلم «تاج»

وقال محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم تاج لا يزال يتذيل قائمة الإيرادات فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية يوم أمس الجمعة، حيث حقق إيرادات بلغت 1190 جنيها فقط لا غير .

أبطال فيلم «تاج»

وفيلم «تاج» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وشيرين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وينافس فيلم «تاج» في السينمات بجانب عدد من الأفلام، منها «العميل صفر»، و«وش فى وش»، و«بيت الروبي»، و«مستر إكس»، و«مرعي البريمو»، و«5 جولات»، و«البطة الصفرا»، و«أولاد حريم كريم»، وعدد آخر من الأفلام المميزة .