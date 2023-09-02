استقرار سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية.. «عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم السبت، استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2215 جنيها بدون مصنعية.

ونرصد سعر الذهب اليوم السبت، في محلات الصاغة، في بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2531 جنيها.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا، ليسجل نحو 2320 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر الجرام عند مبلغ 2215 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، ليسجل نحو 1899 جنيها بدون مصنعية.

وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1477 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17720 جنيها للشراء.