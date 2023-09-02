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انخفاض 5 جنيهات في أسعار الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

مارينا رؤوف
11:49 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بنحو 5 جنيهات مرة أخرى، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2210 جنيهات، مقابل 2215 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم 

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2526 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1894 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيها.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.